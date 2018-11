O economista Roberto Castello Branco foi o nome escolhido para liderar a gigante petrolífera Petrobras. Ex-director do Banco Central e da Vale, uma das maiores empresas do sector mineiro do mundo, Castello Branco foi proposto pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e aceite pelo presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro.

Castello Branco, que vai presidente à empresa que tem mais de 60 mil empregados e investimentos na ordem dos 11 mil milhões de euros, é um defensor da Universidade de Chicago, o berço internacional do pensamento liberal. A sua escolha demonstra que Bolsonaro deu a Guedes, também ele um defensor do liberalismo, carta-branca para a construção da equipa económica. Além de Castello Branco, o futuro ministro escolheu o ex-ministro das Finanças do governo de Dilma Rousseff, Joaquim Levy, também ele defensor do pensamento da Universidade de Chicago.

Para o analista político Nuno Rogeiro, Paulo Guedes – que vai ficar com um superministério, pois à Economia vai juntar-se a Indústria e o Comércio – "é um nome que dá solidez de opções". "É evidente que é um homem defensor da economia liberal mas é um dos rumos possíveis da economia. E os estados devem ter legitimidade para escolher esse rumo. E, neste caso, essa legitimidade é cimentada em quase 60 milhões de brasileiros o que não é pouco", disse em declarações à SÁBADO, defendendo ainda que Guedes tem "créditos internacionais firmados".

Nos últimos dias, têm sido anunciados alguns dos ministros de Jair Bolsonaro e as escolhas não estão isentas de surpresas. A primeira, defende Rogeiro, "é a escolha de Ernesto Araújo, um óptimo profissional que conhece bem Portugal, para o Ministério das Relações Externas. "É essencialmente um conservador tradicional que prometeu reforçar as boas relações com os países Árabes e prestar atenção a todas as ditaduras da América Central e do Sul e não deixar que o Brasil contemporize com as mesmas", explica o politólogo, para quem o diplomata está longe de poder ser visto como um defensor de Trump.

Após o anúncio da sua escolha, segundo o El País Brasil, começou a circular nas redes social um texto intitulado Trump e o Ocidente em que Aráujo diz que Trump actua na "recuperação do passado simbólico, da história e da cultura das nações ocidentais". Estará Ernesto Araújo colado a Donald Trump e à sua visão anti-globalista? "Sinceramente, não vejo Araújo como um adepto do presidente dos EUA. O que Araújo tem dito é que o chamado nacionalismo não é uma palavra má se for interpretada de uma determinada maneira. E depois explicou o que é para ele o nacionalismo: a defesa do interesse nacional mas tendo em conta que cada estado está integrado na comunidade internacional e que deve ser solidário com outros estados. Ele fez uma redefinição do nacionalismo", considera Rogeiro, acrescentando: "Eu diria que é mais próximo de Ronald Regan do que de Trump – um conservador tradicional, bem formado em diplomacia, não propriamente formado em demagogia". "É extremamente racional e razoável. Tem uma posição conservadora perante a sociedade internacional que não esconde, mas acho melhor estarmos numa situação que as pessoas não escondem aquilo que são do que pretendem ser coisas que não são", acrescenta.



Surpresas... ou nem por isso

Nuno Rogeiro defende também que a verdadeira surpresa não é a escolha de Sérgio Moro para ministro da Justiça, mas que os apoiantes de Bolsonaro tenham aceitado que o juiz ficasse à frente de um super-ministério. "O antigo juiz propôs ao novo presidente ser ministro da Justiça se passasse a ter uma série de competências, como o combate ao crime organizado e o controlo de uma espécie de polícia judiciária e também a possibilidade de ser um fiscal de todos os departamentos do governo. Na prática, torna Moro uma espécie de juiz que vai vigiar o bom cumprimento da Constituição dentro do próprio executivo", relata o analista, reforçando: "O que talvez seja surpreendente é Bolsonaro querer dar-lhe tanto destaque. Mas só assim Moro aceitaria".

Pode então considerar-se Sérgio Moro um às de trunfo de Bolsonaro, devido ao seu papel na Lava Jato? Rogeiro acredita que se deve ver a situação por esse prisma e que a escolha e convite têm propósitos diferentes. "Acho que o juiz aceitou por dois motivos. Pensa que o trabalho de tentar reedificar e moralizar o Brasil através da justiça acabou. E que, neste momento, o sistema judicial brasileiro está solidificado e capaz de continuar as investigações em curso, incluindo as da Lava Jato", começou por enumerar. "Em segundo", acrescentou, "tentou meter como condição que o Ministério da Justiça deixasse de ser um mero ministério de coordenação e passasse a ser de intervenção". "A partir do momento que tal acontece e Bolsonaro diz "vai ser um ministério daquilo que o senhor quiser", Moro não tinha como dizer que não", considera.

Numa breve análise a alguns dos restantes escolhidos feita durante as declarações à SÁBADO, o comentador político lembrou a ida para o Ministério da Agricultura de Tereza Cristina, "uma mulher que vem da área socialista, foi deputada, foi líder da chamada bancada ruralista e foi aliada de Temer, de quem se afastou". "Tem problemas com a justiça", devido a incentivos fiscais considerados suspeitos, "mas que todos dizem vai ser ultrapassado". Na Defesa, explicou ainda, "o general Azevedo e Silva não é uma surpresa porque vem no mesmo meio que Bolsonaro, também é paraquedistas". "Foi responsável pela segurança das Olimpíadas de 2016, foi chefe de estado-maior do exército, tem nome firmado dentro das forças armadas. Acho que é uma não surpresa", defendeu. Já Augusto Heleno, que vai comandar o Gabinete de Segurança Institucional, "é um velho apoiante de Bolsonaro e é considerado o mais intelectual dos generais". "Tinha que ter algum cargo", acrescentou Rogeiro.

O politólogo acredita que estamos perante escolhas que demonstram "um grande realismo". Há uma natural cedência à área militar, mas também quem venha da área económica sem ser um aliado de Bolsonaro. "Há uma linha política que, tal como se previa logo no dia da eleição, é uma linha de conciliação e de grande abertura a uma certa tecnocracia. Não tanto uma linha ideológica muito forte. É um governo de consenso", considera Rogeiro, dando como exemplo a recente tomada de posição do Partido Democrático Trabalhista, que já disse "que não vai fazer oposição constantemente, como também não vai apoiar constantemente". "Há uma transformação na linguagem que mostra que é um governo mais abrangente e bastante menos sectário do que aquilo que antes se dizia", acrescentou o especialista, para quem não se pode falar que as escolhas acalmem os receios da comunidade internacional. "Acho que esses medos foram acalmados com a eleição. No dia seguinte, já todas as chancelarias do mundo diziam que o Brasil ia caminhar num certo sentido".



Os médicos cubanos e o poder do exército

Ainda assim, nem tudo é claro e tranquilo e a questão da expulsão dos "médicos cubanos deve ser exemplarmente explicada". "Ou essa expulsão se deve à necessidade de colocar médicos brasileiros no lugar dos cubanos e, no fundo, assumir aquilo que todos dizem que é o desemprego na classe médica brasileira ou é uma decisão meramente politico-ideológica, que terá muito a contestar", atirou Rogeiro, recordando que "o Brasil precisa de vários cuidados médicos intensivos em vários estados e regiões porque o sistema está perfeitamente falido". "O que Bolsonaro tem dito é que os médicos cubanos não estavam a prestar papéis técnico e social satisfatórios e apenas cumpriam uma espécie de desígnio de favor em relação ao regime político de Havana. Se é assim ou não, é algo que ainda vamos discutir."

Também a escolha de, pelo menos, três generais para liderar pastas importantes tem sido questionada, depois de, na campanha eleitoral, muitos terem visto a eleição de Bolsonaro como uma ponte que permitira aos militares chegar ao governo. Até ver, Rogeiro acredita que não se está perante esse quadro.

"Se fossem escolhas para chefiar ministérios civis podiam ser preocupantes e podiam indicar uma penetração das forças armadas que não era natural numa estrutura essencialmente técnica e civil. O general Helano não é ministro, vai liderar uma estrutura que trata da segurança das instituições públicas [ndr: Grupo de Segurança Institucional] e parece-me que faz sentido que seja um general a liderar esta pasta. O general Marco Pontes, escolhido para a Ciência e Tecnologia, é uma escolha partidária, mas também tem no currículo o facto de ser o único astronauta brasileiro. Apesar de militar, a sua escolha pode justificar-se pelo facto de ter estado em contacto com algumas das tecnologias mais avançadas do mundo", defendeu Rogeiro, acrescentando que, "no ministério da Defesa faz todo o sentido ser alguém das Forças Armadas".

"Se o exército se apropriar, entre aspas, dos Ministérios dos Transportes e das Minas e Energia, poderei alterar o que estou a dizer. Não acho que fosse uma grande medida colocar generais à frente destes ministérios, apesar de serem considerados estratégicos e estarem relacionados com as chamadas infra-estruturas críticas. As pessoas estão à espera de grande nomes civis e não nomes militares", rematou.