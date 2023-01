Bolsonarista filmado a destruir relógio de D. João VI já foi preso

No passado dia 8 de janeiro milhares de apoiantes de Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Os manifestantes publicaram nas redes sociais vários vídeos onde são vistos a destruir peças de arte e outros materiais importantes para a democracia brasileira.

O homem que foi filmado a derrubar e a destruir o relógio do século XVII durante a invasão ao Palácio do Planalto foi detido pela Polícia Federal de Goiás na cidade de Uberlândia na passada segunda-feira. O homem foi identificado como sendo Antônio Cláudio Alves Ferreira e tem 30 anos.







O terrorista que destruiu o relógio doado por D. João VI é então Antônio Cláudio Alves Ferreira.

Segundo seus vizinhos, ele é mecânico e idolatra o Bolsonaro.

É aquela sintonia entre os criminosos golpistas? pic.twitter.com/55MviM4XeB — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) January 23, 2023

O relógio em questão foi produzido pelo relojoeiro francês Balthazar Martinot e oferecido pela corte francesa a D. João VI.A 8 de janeiro milhares de apoiantes de Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, desde então já foram detidas pelo menos 1200 pessoas . Os manifestantes publicaram nas redes sociais vários vídeos onde são vistos a destruir das peças de arte e outros materiais importantes para a democracia brasileira.Após os atos terroristas o Ministério da Justiça considerou Antônio como um foragido e na segunda-feira acabou por ser detido. Segundo as autoridades locais o homem de 30 anos não resistiu à prisão e neste momento está a aguardar ser ouvido por um juiz.Apesar de estar a ser procurado pela polícia, Antônio foi visto várias vezes em locais públicos desde o dia 8 de janeiro.