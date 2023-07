Bebé encontrado numa praia espanhola morreu num naufrágio

Na semana passada a imprensa espanhola dava conta de que o corpo de um bebé de oito meses tinha sido encontrado numa praia de Roda de Berà, em Tarragona. Agora a Guarda Civil emitiu um comunicado onde dá conta que a criança morreu enquanto viajava com os pais numa embarcação de refugiados.







REUTERS/Borja Suarez

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A família partiu de Cherchell, na Argélia, no dia 21 de março, juntamente com outras doze pessoas, tendo o barco acabado por afundar nas Ilhas Baleares no dia 6 de abril.O corpo da menor foi encontrado esta semana, a cerca de 200 quilómetros do local do naufrágio, depois do bebé ter sido arrastado pela corrente e dar à costa numa praia espanhola já em estado de decomposição e sem cabeça.Uma vez que o corpo da progenitora havia sido localizado na altura do acidente, a identificação da menor foi possível depois de realizados testes de ADN.Nenhum dos quinze passageiros do barco sobreviveu ao incidente e, até ao momento, as autoridades espanholas apenas localizaram oito corpos.