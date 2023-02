Pelo menos 61 migrantes mortos em naufrágio em Itália

O naufrágio ao largo da costa italiana perto da província da Calábria, que se deu este domingo, 26, matou pelo menos 61 pessoas. O número foi divulgado por Manuela Curra, do governo local.







O acidente deu-se quando um barco com migrantes que procuravam chegar à Europa chocou contra rochas perto de Steccato di Cutro, um resort de praia.Pelo menos 81 pessoas sobreviveram. O barco saiu da Turquia e, entre as nacionalidades confirmadas, levava paquistaneses, iranianos e afegãos.A rota da Turquia é das mais usadas por traficantes, e Itália, um dos pontos de chegada mais usados. As pessoas viajam muitas vezes a pé e há quem fique preso em contentores durante dias.O Missing Migrants Project (projeto dos migrantes desaparecidos, em tradução livre) registou mais de 17 mil mortes e desaparecimentos no Mediterrâneo central desde 2014. Mais de 220 pessoas morreram ou desapareceram já em 2023.