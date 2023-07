Phoenix, a cidade onde há 19 dias se batem recordes de calor

Foram abertos centros de refrigeração, onde os idosos e sem-abrigo podem descansar em espaços com ar condicionado. As temperaturas chegam aos 43,3ºC.

Esta terça-feira, 18, foi o 19º dia que a cidade de Phoenix esteve sob temperaturas que chegaram aos 43,3ºC. Este é o período mais longo que a cidade esteve alguma vez sujeita ao calor excessivo que continua a afetar milhares de pessoas nos Estados Unidos e em todo o mundo.



REUTERS/Liliana Salgado

"A onda de calor recorde continuará em toda a região durante esta semana e provavelmente além dela, uma vez que o Aviso de Calor Excessivo permanece em vigor até sexta-feira à noite", avisou o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA. A agência classificou os próximos dias desta semana na categoria "extrema", o nível mais elevado que significa que todas as pessoas expostas ao calor sofrem riscos de saúde.

De acordo com o jornal The Guardian, nos últimos dois anos as mortes relacionadas com o calor aumentaram acentuadamente. Os funcionários municipais estão a tomar medidas para evitar o que aconteceu no ano passado, quando morreram 425 pessoas devido ao calor. 56% das pessoas que sucumbiram ao calor em 2022 no condado de Maricopa não tinham casa. As pessoas que morreram dentro de casa viviam em casas e edifícios que não eram refrigerados.

O calor é a causa mais mortal desta região. Até agora, já morreram 12 pessoas em Phoenix relacionadas com a onda de calor, e outras 55 mortes estão a ser investigadas, de acordo com o departamento de saúde do condado de Maricopa.

A cidade foi a primeira do país a financiar um departamento dedicado ao calor em 2021. Mais de 200 estações de hidratação já distribuem garrafas de água e foram abertos centros de arrefecimento em espaços públicos como bibliotecas, igrejas e empresas, onde milhares de pessoas podem descansar em espaços com ar condicionado. Estes centros oferecem serviços diurnos a pessoas idosas sem-abrigo no centro de Phoenix.

Devido a limitações de financiamento e de pessoal, o centro só pode estar aberto até às 17h30, pelo que Charles Sanders, um homem de 59 anos, tem passado as noites sufocantes com o seu animal de estimação numa tenda atrás do edifício. "Estou aqui há quatro verões e este é o pior até agora", disse Sanders à Associated Press.

Cleo Warner, é gestora de serviços humanos de Maricopa, no organismo responsável pela Heat Relief Network, uma iniciativa em que espaços locais como empresas oferecem as suas instalações como refúgios durante a estação quente. Refere ao jornal britânico que o foco do planeamento se concentra em manter os centros de arrefecimento abertos até mais tarde, "considerando a extrema necessidade que enfrentamos nesta estação".

Phoenix é a quinta maior cidade dos EUA, conta com uma população de 1,6 milhões de habitantes e é normalmente classificada como a mais quente do país. O recorde anterior foi estabelecido em 1974, com 18 dias de temperatura extrema.