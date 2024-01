Anders Breivik processa estado norueguês para acabar com isolamento na prisão

Anders Behring Breivik, o extremista de direita que matou 77 pessoas num bombardeamento e tiroteio na Noruega, em 2011, compareceu esta segunda-feira (8) numa audiência, para voltar a tentar processar o estado por alegada violação de direitos humanos. O norueguês, que se encontra detido desde 2012, na prisão de Ringerike, defende que o confinamento na solitária é desumano.







REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo



Cornelius Poppe/NTB/via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Ele está isolado há cerca de 12 anos. Vive num mundo completamente trancado. Está em profunda depressão. Não deseja mais estar vivo", disse o advogado Oeystein Storrvik durante uma audiência no ginásio da prisão de segurança máxima, enquanto Anders, vestido de fato preto, camisa branca e gravata castanha não mencionou qualquer palavra nem fez qualquer gesto.O homem de 40 anos vive "isolado" num edifício de dois andares com uma sala de treino, uma cozinha, uma sala com televisão, e uma casa de banho, segundo mostram fotografias captadas pela agência de notícias NTB no mês passado, mas o contacto com o exterior ainda lhe é proibido.Anders entretanto já pediu para que o tribunal levante as restrições sobre a sua correspondência externa, mas os advogados que representam o Ministério da Justiça já justificaram o controlo sobre os seus contactos. A justiça receia que o extremista inspire outras pessoas a cometerem atos violentos."Especificamente, isto aplica-se a contactos com círculos de extrema-direita, incluindo pessoas que desejam estabelecer contacto com Breivik, como resultado dos atos terroristas de 22 de julho de 2011."Ao que parece o norueguês, que tem apenas permissão para manter três periquitos como animais de estimação no seu espaço prisional, terá inspirado Brenton Tarrant. Em 2019, o australiano entrou em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, e matou 51 pessoas.O primeiro crime, que foi transmitido ao vivo através do seu Facebook, foi cometido na Mesquita Al Noor, por volta das 13h40 (horário local). Já o segundo ocorreu no Centro Islâmico Linwood às 13h52 (2h52 de Lisboa). Enquanto que as vítimas eram na maioria do sexo masculino, no ataque levado a cabo por Anders, grande parte era adolescente.Com 12 anos de prisão já cumpridos, o norueguês tem agora mais 9 pela frente. Anders terá de cumprir uma pena de 21 anos – a mais longa que um tribunal da Noruega pode impor - e que pode ser prorrogada enquanto o assassino for considerado uma ameaça para a sociedade.