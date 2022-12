Alex Jones declara falência. Deve mil milhões de dólares em indemnizações

O fundador do site InfoWars afirmou durante vários anos que o tiroteio de Sandy Hook foi encenado por atores.

O fundador da Infowars (site de notícias falsas e teorias da conspiração de extrema-direita), Alex Jones, declarou falência esta sexta-feira, semanas depois de ter sido condenado a pagar 800 milhões de dólares às famílias de oito vítimas do massacre da escola primária de Sandy Hook em Newtown, EUA, e 200 milhões de dólares a um agente do FBI que respondeu à chamada de ajuda no local.