Ataque israelita no Líbano mata alto funcionário do Hamas

In response to yesterday's launches toward Israeli territory, the IDF struck military infrastructure belonging to the Syrian Army.



IDF fighter jets also struck Hezbollah terrorist infrastructure in Lebanon.



The IDF will continue to operate against any threat to Israel's… pic.twitter.com/xSty1eyMkb — Israel Defense Forces (@IDF) January 2, 2024

A number of launches from Lebanon toward the area of Adamit in northern Israel were identified earlier today. 5 IDF soldiers were lightly injured as a result.



IDF soldiers and aircraft struck terrorist infrastructure, military sites in which Hezbollah terrorists were operating… — Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2024

Na segunda-feira, 1, as Forças de Defesa de Israel já haviam anunciado que conseguiram atingir infraestruturas do Hezbollah, no Líbano. O ataque surgiu como resposta a "vários lançamentos" a partir do Líbano."Em resposta aos lançamentos de ontem em direção ao território israelita, as FDI atacaram infraestruturas militares pertencentes ao Exército Sírio. Os caças das FDI também atingiram a infraestrutura terrorista do Hezbollah no Líbano", lê-se numa publicação no X.Além de Saleh al-Arouri, sabe-se que também três combatentes do Hezbollah morreram no sul do Líbano, segundo informou o grupo através da sua conta de Telegram. Já do lado israelita, o ataque resultou em ferimentos em cinco soldados."A atividade terrorista em curso do Hezbollah e os ataques contra Israel violam a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU. As FDI continuarão a defender as suas fronteiras de qualquer ameaça", escreveram as autoridades israelitas.O Hezbollah entretanto ainda não deu qualquer detalhe sobre como os três combatentes foram mortos. Disseram apenas que "foram martirizados no caminho para (libertar) Jerusalém".Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas morreram cerca de 22 mil palestinianos. Os dados são do Ministério da Saúde de Gaza, liderado pelo Hamas.