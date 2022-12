Morreu o papa Bento XVI

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Morreu Bento XVI, aos 95 anos, no Vaticano.





Sven Hoppe/Pool via REUTERS/File Photo

"Com dor anuncio que o papa emérito, Bento XVI, faleceu hoje às 9:34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Outras informações serão comunicadas o mais breve possível", anunciou em nota à imprensa o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

alegando uma saúde frágil que o impedia de cumprir o cargo na plenitude, sendo o primeiro líder da igreja católica a abdicar em 600 anos. A Bento XVI seguiu-se o papa Francisco.

Desde que se afastou dos deveres públicos que Bento XVI vive no Vaticano.



Em atualização

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Joseph Aloisius Ratzinger nasceu na Alemanha em 1927.O papa emérito renunciou ao cargo em 2013,