Aos 19 anos, fugiu da Ucrânia em guerra. Na Polónia, foi violada

Uma jovem de 19 anos que fugiu da Ucrânia foi violada na Polónia, em casa de um homem que lhe tinha prometido alojamento. O homem, de 49 anos, já foi detido pelas autoridades polacas.







Tópicos Internet Ucrânia Polónia violação refugiada jovem homem detido

O suspeito de violação atraiu a jovem, que tentava escapar à guerra, para a sua casa depois de lhe oferecer ajuda através da Internet. Caso seja condenado, pode enfrentar uma pena de doze anos de prisão."Ele conheceu a rapariga ao oferecer ajuda através de um portal na Internet. Ela fugiu da Ucrânia em guerra, não falava polaco. Confiou num homem que prometeu ajudá-la e dar-lhe abrigo. Infelizmente, tudo isto foi uma manipulação enganosa", lamentaram as autoridades, citadas pela Sky News.Este incidente aumentou os receios de os crimes de tráfico humano e exploração sexual serem potenciados pela guerra na Ucrânia, que já obrigou 2,5 milhões de pessoas a fugir do país. Destas, 1,5 milhões entraram na Polónia.Também na Polónia, um homem prometeu quarto e um emprego a uma jovem de 16 anos, mas as autoridades intervieram.Num campo de refugiados junto à fronteira de Medyka, um homem ficou sob suspeita por só oferecer ajuda a mulheres e crianças. Recorde-se que os homens entre os 18 e os 60 anos foram obrigados a ficar dentro da Ucrânia para serem colocados em serviço militar.Joung-ah Ghedini-Williams, chefe de comunicações do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, visitou as fronteiras entre a Ucrânia e a Roménia, Polónia e Moldávia, e deixou o alerta: "Temos que nos preocupar com quaisquer riscos de tráfico - mas também exploração, e exploração e abusos sexuais. São os tipos de situação de que as pessoas como traficantes gostam de se aproveitar."