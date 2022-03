Rússia prepara-se para realizar referendo independentista em Kherson

As forças russas que ocuparam Kherson, uma cidade portuária no sul da Ucrânia, estão a planear a convocação de um referendo para criar uma região independente. A informação foi avançada nas redes sociais por Sergey Khlan, o vice-diretor do conselho local, citado pela agência noticiosa Reuters.







"A criação [da república] vai transformar a nossa região num buraco dramático sem vida nem futuro", avisou Sergey Khlan. Recorde-se que antes da invasão, a Rússia reconheceu a independência das repúblicas de Donetsk e Lugansk, duas áreas da região do Donbass que tinham sido anexadas por independentistas pró-Rússia.As forças russas capturaram Kherson depois do início da invasão a 24 de fevereiro. Porém, a cidade tem sido palco de protestos contra os russos.Cerca de 400 pessoas foram detidas na quarta-feira, 9 de março, em Kherson.A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.Com Lusa