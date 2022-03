Ucrânia acusa Rússia de raptar presidente da câmara de Melitopol

Zelensky acusa Rússia de raptar autarca de Melitopol

Este sábado, o presidente da Ucrânia acusou a Rússia de ter raptado Ivan Fedorov, o autarca da cidade de Melitopol. Na sexta-feira, tinha sido divulgado o vídeo de um homem a ser retirado de um edifício por soldados russos cuja identidade foi agora revelada por Zelensky. O autarca tinha prometido que não iria cooperar com os russos "de maneira nenhuma" quando a cidade foi tomada, há uma semana.



O assalto russo a Kiev está a intensificar-se, com o disparo de artilharia contra áreas residenciais, mas tem sido travado através dos ataques da infantaria ucraniana e de drones turcos.



De acordo com o jornal The Guardian, mais um major general russo morreu na Ucrânia.



A situação de Mariupol continua a ser muito grave, e a população não tem acesso nem a eletricidade nem a linhas telefónicas. A comida e a água estão a escassear.