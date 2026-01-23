O presidente do Conselho Europeu referiu, contudo, que a União Europeia (UE) está pronta "para trabalhar em conjunto com os Estados Unidos na implementação" do plano de paz para a Faixa de Gaza

O presidente do Conselho Europeu disse esta quinta-feira ter "sérias dúvidas" quanto ao Conselho de Paz proposto por Donald Trump, mas manifestou disponibilidade para trabalhar com os Estados Unidos se o intuito for que sirva de administração transitória em Gaza.



António Costa diz ter “sérias dúvidas” sobre Conselho de Paz proposto por Trump Michael Kappeler/picture-alliance/dpa/AP Images

"Temos sérias dúvidas quanto a vários elementos da Carta do Conselho da Paz, relacionadas com o seu âmbito, a sua governação e a sua compatibilidade com a Carta das Nações Unidas", afirmou António Costa em conferência de imprensa de apresentação das conclusões da cimeira extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Costa referiu, contudo, que a União Europeia (UE) está pronta "para trabalhar em conjunto com os Estados Unidos na implementação" do plano de paz para a Faixa de Gaza, "com um Conselho de Paz a desempenhar a sua missão como administração transitória, em conformidade com a resolução 2803 do Conselho de Segurança das Nações Unidas".