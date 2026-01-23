Sábado – Pense por si

Mundo

António Costa diz ter “sérias dúvidas” sobre Conselho de Paz proposto por Trump

Lusa 07:28
As mais lidas

O presidente do Conselho Europeu referiu, contudo, que a União Europeia (UE) está pronta "para trabalhar em conjunto com os Estados Unidos na implementação" do plano de paz para a Faixa de Gaza

O presidente do Conselho Europeu disse esta quinta-feira ter "sérias dúvidas" quanto ao Conselho de Paz proposto por Donald Trump, mas manifestou disponibilidade para trabalhar com os Estados Unidos se o intuito for que sirva de administração transitória em Gaza.

António Costa diz ter “sérias dúvidas” sobre Conselho de Paz proposto por Trump
António Costa diz ter “sérias dúvidas” sobre Conselho de Paz proposto por Trump Michael Kappeler/picture-alliance/dpa/AP Images

"Temos sérias dúvidas quanto a vários elementos da Carta do Conselho da Paz, relacionadas com o seu âmbito, a sua governação e a sua compatibilidade com a Carta das Nações Unidas", afirmou António Costa em conferência de imprensa de apresentação das conclusões da cimeira extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Costa referiu, contudo, que a União Europeia (UE) está pronta "para trabalhar em conjunto com os Estados Unidos na implementação" do plano de paz para a Faixa de Gaza, "com um Conselho de Paz a desempenhar a sua missão como administração transitória, em conformidade com a resolução 2803 do Conselho de Segurança das Nações Unidas".

Artigos Relacionados
Tópicos Pazes Administrador Plano de paz Administração António Costa Donald Trump Faixa de Gaza Estados Unidos Conselho Europeu Bruxelas Organização das Nações Unidas União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

António Costa diz ter “sérias dúvidas” sobre Conselho de Paz proposto por Trump