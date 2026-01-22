Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de janeiro de 2026 às 12:30

Trump diz que Conselho de Paz pode trabalhar com ONU para resolver conflitos armados no mundo

O líder norte-americano defendeu que a Organização das Nações Unidas “têm um potencial tremendo, mas não o têm utilizado”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente