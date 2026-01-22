Sábado – Pense por si

Mundo

Putin admite destinar ativos congelados nos EUA à reconstrução da Palestina

Lusa 08:24
As mais lidas

O Presidente russo propôs que os fundos fossem enviados para o Conselho de Paz, uma iniciativa do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem como objetivo garantir a paz na Palestina.

O Presidente russo admitiu na quarta-feira ceder ativos russos congelados nos Estados Unidos, avaliados em mil milhões de dólares (855,7 milhões de euros), para reconstruir a Palestina, após um acordo de paz com a Ucrânia.

Faixa de Gaza: Destruição após ataque israelita
Faixa de Gaza: Destruição após ataque israelita AP Photo/Jehad Alshrafi

"Os fundos restantes dos nossos ativos congelados nos Estados Unidos poderiam ser usados para reconstruir os territórios danificados durante os combates, após a assinatura de um tratado de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Estamos a discutir essa possibilidade com representantes do Governo norte-americano", declarou Vladimir Putin numa reunião com o Conselho de Segurança.

O Presidente russo propôs que os fundos fossem enviados para o Conselho de Paz, uma iniciativa do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem como objetivo garantir a paz na Palestina e para cuja organização Putin foi convidado, entre outros líderes internacionais.

"Mesmo antes de decidir sobre a nossa participação no Conselho de Paz e no seu trabalho, dada a relação especial da Rússia com o povo palestiniano, penso que poderíamos enviar mil milhões de dólares dos ativos russos congelados durante a anterior administração norte-americana para o Conselho de Paz", declarou o chefe de Estado.

Putin agradeceu o convite feito esta semana por Trump para integrar o organismo e deu instruções ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo para estudar a proposta e "consultar os seus parceiros estratégicos".

"Só então poderemos responder ao convite que nos foi feito", afirmou.

O líder russo também prevê discutir hoje questões relacionadas com o Conselho de Paz com o enviado de Trump, Steve Witkoff, que viaja para Moscovo na companhia de Yared Kushner, genro do Presidente dos Estados Unidos.

"Eles vêm a Moscovo para continuar o diálogo sobre o acordo na Ucrânia", acrescentou Putin, no que será o sétimo encontro pessoal entre os dois.

A delegação ucraniana realizou consultas no último fim de semana nos Estados Unidos e esta quarta-feira o enviado económico do Kremlin, Kiril Dmítriev, reuniu-se em Davos com Witkoff e Kushner.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Estados Unidos Vladimir Putin Donald Trump Ucrânia Steve Witkoff Ministério dos Negócios Estrangeiros Kremlin
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Putin admite destinar ativos congelados nos EUA à reconstrução da Palestina