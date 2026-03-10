Sábado – Pense por si

Germano Almeida
10 de março de 2026 às 23:00

Entregues a um irresponsável

Trump de 2026 rebentou com tudo o que Trump do primeiro mandato e até o Trump da campanha para 2024 tinham jurado: passou de "Presidente da Paz" e do "America First" para mais um Presidente dos EUA a fazer uma guerra no Médio Oriente. E logo no Irão. Não foi para isto que a base MAGA votou nele. Mas grande parte desses eleitores nem percebe que foram enganados. A América vai pagar caro este aventureirismo irresponsável. Pior: vai sobrar para nós.

Donald Trump fez isto sem apoio dos aliados, sem apoio do Congresso, sem sequer avisar o Congresso e sem apoio popular. Não faz a mínima ideia sobre o que poderá seguir-se no Irão, tanto no plano político como no plano social e económico, caso o regime dos aiatolas seja derrubado. Ficámos entregues a um irresponsável com delírios de grandeza.

