Os passos de Passos

As opções da política externa portuguesa podem ser a favor ou contra a acção americana e israelita, sujeitas a debate e contradição. Mas a base americana nos Açores e a sua utilização no ataque ao Irão é um aspecto distinto dessas opções na medida que há questões de soberania e um tratado, que importa saber se foi ou não cumprido.

Eu serei o último a considerar que é um problema haver qualquer questão com a liberdade crítica dentro do PSD. Ela é bem vinda e faz falta no PSD, quer a que eu faço, quer a de Passos Coelho. Há, no entanto, uma diferença entre quem critica com o objectivo de abrir caminho à sua possível candidatura e quem o faz como parte de um debate de que o partido precisa e muito. Ambas são legitimas sem mácula, só que num dos casos é suposto que se saiba se essas críticas representam uma hipotética candidatura ou não. São esses os passos que se espera que Passos dê.