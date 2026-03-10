Sábado – Pense por si

Celso Filipe
10 de março de 2026 às 23:00

Ninguém aceita a morte. Eu não aceito a do António 

Mas há pessoas que deixam saudades para a eternidade. O António é um deles. E não há maneira de tapar este buraco que agora se abriu. O António vai ficar por aqui, pela minha memória, “até que as pedras se tornem mais leves do que água”.

Quando morre um amigo tenho vergonha. Isso é uma coisa que nem quero pensar”. É assim que me sinto em relação à morte do António. O António Lobo Antunes era (e será para sempre) um amigo. Esta frase disse-me ele durante uma das 10 conversas que tivemos para o livro “O que faria eu se estivesse no meu lugar”, atribuindo-a ao poeta e artista plástico brasileiro Fernando Lemos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Video jogos História de Vida Amor para a vida Vida António Lobo Antunes Sport Lisboa e Benfica Lanhoso Póvoa Pará Eusébio
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ninguém aceita a morte. Eu não aceito a do António 