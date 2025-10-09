Sábado – Pense por si

09 de outubro de 2025 às 11:37

Euforia e emoção durante telefonema em que Trump anuncia às famílias que reféns em Gaza regressam na segunda-feira

O presidente dos EUA, Donald Trump, falou ao telefone com familiares de reféns em Gaza, após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

