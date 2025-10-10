Sábado – Pense por si

Mundo

Médio Oriente: Jornalistas exigem entrada imediata e livre na Faixa de Gaza

Lusa 13:51
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

Está marcada para 23 de outubro uma audiência no Supremo Tribunal israelita para exigir a entrada da imprensa no território, mas a Associação de Imprensa Estrangeira defende que não há razão para "esperar tanto tempo".

A Associação de Imprensa Estrangeira (AIE) em Israel e nos territórios palestinianos exigiu esta sexta-feira acesso imediato "livre e independente" dos jornalistas à Faixa de Gaza, na sequência da entrada em vigor de um cessar-fogo.

Jornalistas exigem acesso livre à Faixa de Gaza após cessar-fogo entre Israel e Hamas
Jornalistas exigem acesso livre à Faixa de Gaza após cessar-fogo entre Israel e Hamas AP Photo/Jehad Alshrafi

"As restrições à liberdade de imprensa têm de acabar", defendeu a AIE em comunicado, no qual solicitou ao Governo israelita que reabra Gaza à imprensa estrangeira, depois de dois anos de proibição de entrada de jornalistas.

Israel bloqueou a entrada dos meios de comunicação social estrangeiros em Gaza quando iniciou a sua ofensiva contra o enclave palestiniano, em outubro de 2023, uma medida que a AIE tentou repetidamente anular perante o Supremo Tribunal, sem sucesso.

Embora esteja marcada para 23 de outubro uma audiência no Supremo Tribunal israelita para exigir a entrada da imprensa no território, a AIE acredita que, "depois de permitir ao Estado adiar a sua resposta por mais de um ano", não há razão para "esperar tanto tempo" para reabrir Gaza.

O Exército israelita anunciou hoje que o cessar-fogo na Faixa de Gaza entrou em vigor às 12:00 locais (10:00 em Lisboa), na sequência do acordo alcançado na quarta-feira entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas.

"Com o fim dos combates, renovamos o nosso apelo urgente a Israel para que abra as fronteiras imediatamente e permita aos meios de comunicação internacionais o acesso livre e independente à Faixa de Gaza", avançou a associação.

Os jornalistas estrangeiros lamentam que, durante este período, os seus colegas palestinianos "tenham colocado as suas vidas em risco para fornecer reportagens corajosas e incansáveis de Gaza".

Pelo menos 237 profissionais dos 'media' foram mortos na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva israelita, segundo o Comité para a Proteção dos Jornalistas.

Artigos Relacionados
Tópicos Liberdade de imprensa Governo Média Morte Faixa de Gaza Israel Agência Internacional de Energia Médio Oriente
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Miriam Assor
Miriam Assor

Gentalha

Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.

Menu shortcuts

Médio Oriente: Jornalistas exigem entrada imediata e livre na Faixa de Gaza