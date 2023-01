Queda de helicóptero na Ucrânia fez 14 mortos

Entre as vítimas estão o ministro do Interior e uma criança. Não se sabe ainda o que motivou a queda do helicóptero que embateu com um berçário e fez dezenas de feridos.

O ministro do Interior e uma criança são duas das 14 vítimas que resultam de um acidente de helicóptero que aconteceu esta quarta-feira, num subúrbio de Kiev. O veículo aéreo chocou contra um berçário e incendiou-se. Dezenas de pessoas ficaram feridas na sequência do acidente, incluindo várias crianças que sofreram queimaduras. Inicialmente chegou a falar-se de 18 vítimas, revendo-se a cifra em 14 ao início da tarde. As causas da queda do helicóptero são ainda desconhecidas.







O governador regional indicou que 29 pessoas, das quais 15 crianças, ficaram feridas na sequência da queda do aparelho.

De acordo com a Reuters, o helicóptero Super Puma caiu ao início da manhã, por entre o nevoeiro, tendo o resgate sido algo caótico, relata a agência noticiosa, referindo ainda que dezenas de pessoas acorreram ao local para ajudar possíveis sobreviventes por entre os destroços do berçário.A bordo do veículo seguia Denys Monastyrskyi, 42 anos, ministro do Interior, e a sua equipa. O seu cargo foi assumido, interinamente, por Ihor Klymenko, o chefe nacional da polícia ucraniana.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emitiu um comunicado onde afirmava que "a dor" que sentia era "inenarrável" e que tinha ordenado uma investigação àquela "terrível tragédia". Até ao momento não foram avançadas as causas do incidente. O porta voz da força aérea ucraniana, Yuriy Ihnat, indicou que podem passar semanas até estarem concluídas as perícias que irão revelar as causas da queda do helicóptero.A primeira confirmação da queda de um helicóptero foi feita pela presidência ucraniana indicando a existência de vítimas."Na cidade de Brovary, leste de Kiev, um helicóptero caiu perto de um infantário e de um edifício de apartamentos (...). Há vítimas", disse Kyrylo Timochenko, do gabinete da presidência através de uma mensagem publicada no Telegram. "Ambulâncias, polícia e bombeiros encontram-se no local", acrescentou.O governador da região, Oleksiy Kuleba, recorreu também ao Telegram para explicar que "toda a gente foi retirada do local. Existem mortes", escreveu.O gabinete do procurador geral indicou estar a investigar e a considerar todas as hipóteses. "Infelizmente isto aconteceu com um helicóptero do serviço de emergência estatal que estava a cumprir o seu dever", indicou o porta-voz da força aérea, Yuriv Ihnat, a uma televisão ucraniana. Acrescentando que pode levar semanas até que se saiba o que aconteceu.