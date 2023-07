Alegada vítima de apresentador da BBC nega ilegalidades

A alegada vítima de um apresentador da BBC, denunciado por pagar por fotografias explícitas de um menor, afirmou esta segunda-feira que a história é "lixo".







De acordo com a BBC, o jovem escreveu uma carta ao canal britânico a indicar que as acusações feitas pela sua mãe são "lixo". A mãe do jovem contactou o jornal The Sun, que divulgou a história.O jovem terá mesmo negado a história ao The Sun, apontando que estava "totalmente errada e não havia verdade" na mesma. Porém, o "artigo inapropriado" foi publicado na mesma."Para evitar dúvidas, nada inapropriado ou ilegal ocorreu entre o nosso cliente e a celebridade da BBC e as alegações reveladas no jornal The Sun são lixo", lê-se numa nota enviada pela defesa do jovem.Segundo a BBC, um representante do The Sun disse que "divulgou uma história sobre dois pais muito preocupados que fizeram uma queixa à BBC sobre o comportamento de um apresentador e o bem-estar do seu filho", e que o canal não tomou medidas.Depois de ter sido conhecida a posição da alegada vítima, os seus pais defenderam a sua versão da história. "É triste mas mantemos a nossa história e esperamos que [o filho] tenha a ajuda de que precisa", indicaram. "Fizemos isto para ajudar - e o apresentador entrou na cabeça dele. Como é que ele teve dinheiro para um advogado? Estamos tão tristes."O apresentador da BBC foi denunciado por pagar cerca de 35 mil libras (41 mil euros) por fotografias explícitas do jovem, desde que tinha 17 anos, e ao longo de três anos.