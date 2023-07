Turquia dá luz verde à entrada da Suécia na NATO

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Luana Augusto com Leonor Riso

A Turquia aceitou enviar ao parlamento o pedido da Suécia para entrar na NATO, anunciou o secretário-geral Jens Stoltenberg na véspera da cimeira em Vilnius, Lituânia.







Henrik Montgomery /TT News Agency/via REUTERS

"Tenho o prazer de anunciar... que o presidente Erdogan concordou em enviar o protocolo de adesão da Suécia para a grande assembleia nacional o mais cedo possível, e em trabalhar de perto com a assembleia para assegurar a ratificação", afirmou Stoltenberg durante uma conferência de imprensa.A Suécia, como a Finlândia, apresentou a sua candidatura em 2022. Contudo, a Finlândia entrou em março, e a Suécia ficou pelo caminho. A Turquia colocou entraves à entrada, porque defende que a Suécia não fez o suficiente contra grupos que Ancara considera como terroristas: é o caso do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão.O PKK é considerado um grupo terrorista na União Europeia, EUA e Turquia.Esta segunda-feira, o presidente turco defendeu que, antes da entrada da Suécia na NATO, a Turquia deveria entrar na União Europeia.