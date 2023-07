Estrela da BBC suspensa por pagar por fotografias explícitas a menor

Um apresentador da BBC foi suspenso depois de ser denunciado por pagar por fotografias explícitas de menores. A sua identidade não foi revelada e até agora, vários apresentadores já recusaram ser a pessoa em causa.







REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos bbc fotografias menores apresentador

O canal britânico soube de uma queixa em maio, mas a administração aponta que na quinta-feira, 6, foram conhecidas informações de outra natureza sobre as quais as autoridades foram informadas.As primeiras fotografias surgiram quando o jovem tinha 17 anos. De acordo com o que a sua mãe revelou ao jornal The Sun , o filho recebeu 41 mil euros (35 mil libras) ao longo de três anos. O dinheiro foi usado em droga, e o filho mostrou um extrato bancário que revela vários depósitos feitos pelo apresentador.A administração da BBC já informou a polícia e está a conduzir uma investigação interna.A secretária da Cultura do governo britânico, Lucy Frazer, reuniu com o diretor-geral da BBC, Tim Davie, que lhe assegurou "que a BBC está a investigar rapidamente e com sensibilidade".