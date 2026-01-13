Sábado – Pense por si

"Ajuda está a caminho": Trump deixa mensagem a protestantes no Irão

Esta terça-feira a organização não-governamental (ONG) Iran Human Rights denunciou pelo menos 2 mil manifestantes mortos nos protestos que contestam há 16 dias.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta terça-feira que "a ajuda está a caminho" e encorajou o povo iraniano a "continuar a protestar" e "tomar controlo" das suas instituições. 

"A ajuda está a caminho": Mensagem de Trump a protestantes no Irão

Numa publicação nas redes sociais, Trump afirmou que irá cancelar todas as reunião "com autoridades iranianas até que o assassinato sem sentido de manifestantes PARE".

Ainda não está claro o que o líder norte-americano quis dizer com "a ajuda está a caminho", mas segundo o jornal britânico , a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse ontem a jornalistas que os ataques aéreos estavam entre as "muitas, muitas opções" do presidente, embora tenha acrescentado que a diplomacia "é sempre a mesma opção". 

Esta terça-feira a organização não-governamental (ONG) Iran Human Rights denunciou pelo menos 2 mil manifestantes mortos nos protestos que contestam há 16 dias. Embora a ONG tenha alertado que o número pode ser maior, podendo chegar aos 6 mil mortos.

Inicialmente os protestos eram contra o aumento do custo de vida no Irão, um país sujeito a sanções económicas por parte dos Estados Unidos e a União Europeia, mas tornaram-se um protesto político contra o governo de Teerão. 

