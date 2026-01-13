Sábado – Pense por si

EUA aplicam tarifas de 25% a países que negoceiem com o Irão

Jornal de Negócios 10:57
As tarifas, que afetarão países como a China, Brasil, Turquia e Rússia, entram em vigor com efeitos imediatos, escreveu Donald Trump na sua rede social. Pretendem pressionar o regime de Teerão a acabar com a repressão dos protestos, o que já causou cerca de 600 vítimas mortais.

Os parceiros comerciais dos EUA que façam negócios com o Irão vão enfrentar tarifas de 25%, anunciou Donald Trump, procurando aumentar a pressão sobre o regime teocrático, que enfrenta uma vaga de protestos que já causou 600 mortos.   

Trump quer investimento petrolífero dos EUA na Venezuela
Trump quer investimento petrolífero dos EUA na Venezuela

“Qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irão pagará uma tarifa de 25% sobre todas as transações comerciais realizadas com os Estados Unidos da América”, escreveu Trump numa publicação nas redes sociais. “Esta ordem é definitiva e sem recurso”, sublinhou.

O Presidente norte-americano já tinha avisado Teerão para não disparar sobre os manifestantes, ameaçando com uma intervenção militar para travar a repressão das forças do regime sobre a população.       

De acordo com Trump, o regime está a “começar a ultrapassar” essa linha vermelha, estando a avaliar, com a equipa de segurança nacional, “opções muito fortes”.

As tarifas, que afetarão países aliados do Irão como a China, Brasil, Turquia e Rússia, alguns dos quais clientes do petróleo iraniano, entram em vigor com efeitos imediatos, escreveu Trump.  

No domingo, o WSJ avançou que Trump irá reunir-se esta terça-feira com o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, e altas patentes militares para avaliar as opções em cima da mesa para uma intervenção no Irão.

Além das sanções económicas, de ciberataques e do apoio às forças antigovernamentais no acesso à internet – com o possível uso do sistema Starlink, de Elon Musk – está também uma possível intervenção militar.

O Irão já respondeu a essa possibilidade, prometendo atacar as bases norte-americanas no Médio Oriente, caso as forças armadas norte-americanas visem alvos estratégicos iranianos.

