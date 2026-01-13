Número de manifestantes mortos no Irão sobe para pelo menos 2.000

Sábado – Pense por si

A contestação visava inicialmente o custo de vida, num país sujeito a sanções económicas, mas depois tornou-se num protesto político contra as autoridades de Teerão.

O número de mortos nos protestos que contestam há 16 dias o regime do Irão terá subido para pelo menos 2.000 pessoas, denunciou esta terça-feira a organização não-governamental (ONG) Iran Human Rights.

Protesto com cartaz '#FreeIran' após ameaças entre EUA e Irão
Protesto com cartaz "#FreeIran" após ameaças entre EUA e Irão Foto AP/Ebrahim Noroozi

O balanço anterior referia que tinham sido mortos 648 manifestantes em 14 províncias no Irão desde 28 de dezembro, quando começaram os protestos.

A contestação visava inicialmente o custo de vida, num país sujeito a sanções económicas, mas depois tornou-se num protesto político contra as autoridades de Teerão.

A Organização dos Mujahedin do Povo do Irão (OMPI), um grupo de oposição ao regime, que baseia os cálculos em fontes locais, hospitais e familiares das vítimas, orseu lado, estima que o número de mortos atinge os 3.000.

