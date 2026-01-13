Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de janeiro de 2026 às 14:00

Manifestantes protestam contra o governo iraniano em frente à embaixada do país em Londres

Centenas de manifestantes reuniram-se em frente à Embaixada do Irão em Londres, na segunda-feira à noite, entoando cânticos contra o governo iraniano, fazendo eco dos protestos que têm ocupado as ruas de Teerão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)