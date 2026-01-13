Trump aumenta pressão sobre Supremo. Se tarifas forem consideradas ilegais, "estamos lixados"

O Supremo dos EUA poderá anunciar esta quarta-feira a decisão sobre a constitucionalidade das tarifas impostas por Trump. O Presidente norte-americano recorreu às redes sociais para pressionar os juizes.

Com esta quarta-feira, 14 de janeiro, a ser uma das datas possíveis para que o Supremo Tribunal dos EUA decida sobre a legalidade das tarifas às importações impostas pela Casa Branca, o Presidente norte-americano, Donald Trump, alerta para o elevado preço que uma decisão desfavorável teria. "Estamos lixados!", disse.



Numa mensagem publicada na rede Truth Social durante a madrugada desta terça-feira, Trump afirma que caso as tarifas sejam declaradas inconstitucionais a fatura a pagar aos países e empresas seria de "muitas centenas de milhar de milhões de dólares". Se somarmos o valor que esses países e empresas poderiam exigir devido aos investimentos que estão a fazer na construção de fábricas e equipamento para evitar as tarifas, estaríamos a falar de "biliões de dólares", acrescenta.

"Seria uma confusão completa e quase impossível para qualquer país pagar. Quem diz que isso pode ser feito de forma rápida e fácil está a dar uma resposta falsa, inexata ou totalmente errada a uma questão muito complexa".

"Demoraria anos a calcular os valores e quem e quando iria pagar", sublinha.

"Por outras palavras, se o Supremo Tribunal decidir contra os EUA nesta questão de Segurança Nacional, ESTAMOS LIXADOS!", conclui.