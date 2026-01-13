Sábado – Pense por si

Trump aumenta pressão sobre Supremo. Se tarifas forem consideradas ilegais, "estamos lixados"

O Supremo dos EUA poderá anunciar esta quarta-feira a decisão sobre a constitucionalidade das tarifas impostas por Trump. O Presidente norte-americano recorreu às redes sociais para pressionar os juizes.

Com esta quarta-feira, 14 de janeiro, a ser uma das datas possíveis para que o Supremo Tribunal dos EUA decida sobre a legalidade das tarifas às importações impostas pela Casa Branca, o Presidente norte-americano, Donald Trump, alerta para o elevado preço que uma decisão desfavorável teria. "Estamos lixados!", disse.

Trump quer investimento petrolífero dos EUA na Venezuela
Trump quer investimento petrolífero dos EUA na Venezuela

Numa mensagem publicada na rede Truth Social durante a madrugada desta terça-feira, Trump afirma que caso as tarifas sejam declaradas inconstitucionais a fatura a pagar aos países e empresas seria de "muitas centenas de milhar de milhões de dólares". Se somarmos o valor que esses países e empresas poderiam exigir devido aos investimentos que estão a fazer na construção de fábricas e equipamento para evitar as tarifas, estaríamos a falar de "biliões de dólares", acrescenta.

"Seria uma confusão completa e quase impossível para qualquer país pagar. Quem diz que isso pode ser feito de forma rápida e fácil está a dar uma resposta falsa, inexata ou totalmente errada a uma questão muito complexa". 

"Demoraria anos a calcular os valores e quem e quando iria pagar", sublinha.

"Por outras palavras, se o Supremo Tribunal decidir contra os EUA nesta questão de Segurança Nacional, ESTAMOS LIXADOS!", conclui.

