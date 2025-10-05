Aeroporto da capital da Lituânia reabre após alerta de balões suspeitos

Empresa informou que o aeroporto foi encerrado após ter sido informada da aproximação de "uma possível série de balões" pela agência de vigilância aérea Oro Navigajica.

O aeroporto da capital da Lituânia, Vilnius, reabriu esta manhã, depois de estar fechado durante a noite devido a um alerta sobre balões suspeitos.



Aeroporto na Lituânia AP Photo/Mindaugas Kulbis

A operadora do aeroporto anunciou na rede social Facebook que a infraestrutura voltou a operar por volta das 05h50 (03h50 em Lisboa) deste domingo, cerca de 20 minutos depois da hora originalmente prevista.

A empresa tinha encerrado o aeroporto após ter sido informada da aproximação de "uma possível série de balões" pela agência de vigilância aérea Oro Navigajica às 22h16 de sábado (20h16 em Lisboa).

Os aviões programados para aterrar na capital da Lituânia foram desviados para a cidade de Kaunas (centro-sul) ou para aeroportos nas vizinhas Letónia e Polónia, ou regressaram ao aeroporto de origem, enquanto um voo para Helsínquia foi cancelado.

Estes incidentes estão a aumentar em toda a Europa, com os membros da UE a suspeitarem que a Rússia - que faz fronteira com a Lituânia - está por detrás de voos sobre locais sensíveis, desde a incursão de pelo menos 19 drones nos céus da Polónia no início de setembro.

A interrupção no tráfego aéreo em Vilnius ocorre pouco depois de um incidente semelhante no aeroporto de Munique, na Alemanha, onde foi encerrado na quinta-feira à noite e depois na sexta-feira à noite devido a alertas de drones, antes de reabrir no sábado.

O aeroporto de Munique reabriu na manhã de sábado, depois de as autoridades o terem encerrado na sexta-feira à noite pela segunda vez em menos de 24 horas, após dois novos avistamentos de 'drones'.

O aeroporto, um dos maiores da Alemanha, reabriu gradualmente a partir das 07h00 de sábado (06h00 em Lisboa). Os aviões normalmente começam a descolar às 05h00.

A polícia federal disse que dois avistamentos de 'drones' (aeronaves não tripuladas) foram confirmados pouco antes das 23h00 de sexta-feira perto das pistas norte e sul do aeroporto. Os 'drones' afastaram-se antes de poderem ser identificados.

Em comunicado, o aeroporto declarou que o tráfego normalizou ao princípio da tarde de sábado.

Em mais de mil descolagens e aterragens previstas para sábado, as companhias aéreas anularam "cerca de 170 voos por razões operacionais", precisou.

Pelo menos 6.500 passageiros foram afetados pelo encerramento durante a madrugada de sexta-feira para sábado. O encerramento anterior, na noite de quinta-feira para sexta-feira, afetou quase três mil passageiros.

O incidente em Munique foi o mais recente de uma série de avistamentos de 'drones' sobre aeroportos, bem como outros locais de infraestrutura crítica em vários países membros da União Europeia (UE). Durante a noite também foram avistados 'drones' sobre uma base militar na Bélgica.

Um incidente com 'drones' em Oslo, capital da Noruega, que é membro da NATO, mas não faz parte da UE, também afetou os voos no final de setembro.

As autoridades russas rejeitaram as alegações de envolvimento, incluindo nos recentes incidentes com 'drones' na Dinamarca.