Ativistas portugueses que seguiam a bordo da flotilha humanitária deverão ser hoje libertados

Para este domingo está também prevista a libertação de vários ativistas espanhóis.

Os quatro portugueses, que seguiam a bordo da flotilha humanitária Global Sumud e foram detidos pelas autoridades israelitas, deverão ser este domingo (5) libertados. A informação foi adiantada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português. No entanto, até ao momento Israel ainda não confirmou a libertação destes ativistas.



Flotilha Humanitária

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros organizou e tratou de todos os procedimentos para que os cidadãos nacionais que integraram a flotilha possam regressar a Portugal, se tudo correr bem, ainda hoje”, revelou fonte do Ministério à agência de notícias Lusa. "A confirmação definitiva de que tudo correu como o previsto espera-se até meio da tarde de hoje”.

Para hoje está também prevista a libertação de 21 dos 49 ativistas espanhóis detidos em Israel, informou o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares. "Chegámos a um acordo com Israel para que, se nada der errado, um primeiro grupo de 21 cidadãos espanhóis possa abandonar hoje mesmo Tel Aviv e chegar Espanha", anunciou o ministro citado pela imprensa espanhola.

Um primeiro grupo de italianos, que seguia a bordo da flotilha, entretanto já regressou este domingo a Roma. O voo da Turkish Airlines proveniente de Istambul, aterrou hoje no aeroporto de Fiumicino. À chegada, os ativistas foram recebidos por dezenas de amigos e apoiantes.

"[A ativista] Greta Thunberg estava envolta na bandeira israelita e desfilou diante dos soldados. Eles apontaram-nos metralhadoras", relatou o jornalista independente Lorenzo D'Agostino, que também embarcou nesta missão, citado pelo jornal italiano Corriere della Sera.

Leia Também Flotilha. Itália anuncia saída de Israel do primeiro grupo com 26 ativistas

Para trás ficaram ainda outros 15 italianos que se recusaram a assinar o documento de expulsão voluntária e que terão de aguardar a decisão de um juíz.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel já havia confirmado no sábado a deportação de mais 137 ativistas para a Turquia, depois de estes terem sido intercetados. Ao todo, na quarta-feira, as autoridades israelitas fizeram mais de 400 detenções.