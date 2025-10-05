Ativistas portugueses que seguiam a bordo da flotilha humanitária deverão ser hoje libertados

Para este domingo está também prevista a libertação de vários ativistas espanhóis.
Os quatro portugueses, que seguiam a bordo da flotilha humanitária Global Sumud e foram detidos pelas autoridades israelitas, deverão ser este domingo (5) libertados. A informação foi adiantada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português. No entanto, até ao momento Israel ainda não confirmou a libertação destes ativistas.
Flotilha Humanitária
“O Ministério dos Negócios Estrangeiros organizou e tratou de todos os procedimentos para que os cidadãos nacionais que integraram a flotilha possam regressar a Portugal, se tudo correr bem, ainda hoje”, revelou fonte do Ministério à agência de notícias Lusa. "A confirmação definitiva de que tudo correu como o previsto espera-se até meio da tarde de hoje”.
Para hoje está também prevista a libertação de 21 dos 49 ativistas espanhóis detidos em Israel, informou o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares. "Chegámos a um acordo com Israel para que, se nada der errado, um primeiro grupo de 21 cidadãos espanhóis possa abandonar hoje mesmo Tel Aviv e chegar Espanha", anunciou o ministro citado pela imprensa espanhola.
Um primeiro grupo de italianos, que seguia a bordo da flotilha, entretanto já regressou este domingo a Roma. O voo da Turkish Airlines proveniente de Istambul, aterrou hoje no aeroporto de Fiumicino. À chegada, os ativistas foram recebidos por dezenas de amigos e apoiantes.
"[A ativista] Greta Thunberg estava envolta na bandeira israelita e desfilou diante dos soldados. Eles apontaram-nos metralhadoras", relatou o jornalista independente Lorenzo D'Agostino, que também embarcou nesta missão, citado pelo jornal italiano Corriere della Sera.
Para trás ficaram ainda outros 15 italianos que se recusaram a assinar o documento de expulsão voluntária e que terão de aguardar a decisão de um juíz.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel já havia confirmado no sábado a deportação de mais 137 ativistas para a Turquia, depois de estes terem sido intercetados. Ao todo, na quarta-feira, as autoridades israelitas fizeram mais de 400 detenções.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
O discurso do “combate à burocracia” pode ser perigoso se for entendido de forma acrítica, realista e inculta, ou seja, se dispensar os dados e evidências e assentar supostas verdades e credibilidades em mitos e estereótipos.
Campanhas dirigidas contra Mariana Mortágua mais não são do que inequívocos actos de misoginia e homofobia, e quem as difunde colabora com o que de mais cobarde, vil e ignóbil existe na sociedade portuguesa.