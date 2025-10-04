Voos já estão a ser retomados "gradualmente" no aeroporto de Munique após avistamento de drones

Os voos no aeroporto de Munique, na Alemanha, estão a ser gradualmente" retomados desde as 7h deste sábado (6h de Lisboa), depois de terem sido avistados drones pela segunda vez em 24 horas. Num comunicado publicado no site, a empresa alertou que ainda assim são esperados vários atrasos ao longo deste dia e pediu que os passageiros verifiquem os estados dos seus voos antes de se deslocarem para o aeroporto.



Painel de chegadas no Aeroporto de Munique mostra voos desviados e cancelados Enrique Kaczor/picture-alliance/dpa/AP Images

Na noite de sexta-feira, o aeroporto informou, através de um comunicado, que os voos haviam sido interrompidos pelas 21h30 locais (20h30 de Lisboa), estando previsto afetar cerca de 6.500 passageiros. Enquanto isso, na quinta-feira, pelo menos 17 voos haviam sido cancelados, devido a vários avistamentos de drones no espaço aéreo próximo.

Nesse mesmo dia, as autoridades da Bélgica estavam a investigar o avistamento de 15 drones sob o campo militar de Elsenborn, localizado perto da fronteira com a Alemanha, informou a imprensa belga. Ao que tudo indica, estes aparelhos terão voado da Bélgica para a Alemanha, tendo sido avistados pela polícia também na pequena cidade alemã de Düren.

Este foi o mais recente episódio de uma série de incidentes envolvendo drones, que nas últimas semanas têm sido avistados em vários países da Europa. Por enquanto, ainda não é conhecida a origem destes aparelhos.

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, entretanto já disse que este assunto será debatido, este sábado, numa reunião com os ministros do Interior europeus. Também na sexta-feira prometeu que iria apresentar uma proposta de legislação para que a polícia possa pedir permissão aos militares para abater drones.