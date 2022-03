Abrigo antiaéreo protegeu civis no teatro de Mariupol

Os civis continuam a ser retirados do local: até agora, registam-se 130 sobreviventes. Assentos foram adaptados a camas dentro do teatro.

Um abrigo antiaéreo terá sido a salvação de muitas pessoas que se abrigaram no Teatro Regional de Drama de Donetsk, em Mariupol, Ucrânia. Esta sexta-feira, o conselheiro do presidente da câmara, Petro Andrushchenko, referiu que algumas pessoas tinham sobrevivido. Até agora, foram retiradas 130 pessoas do local onde se chegaram a refugiar cerca de mil, segundo as autoridades ucranianas.