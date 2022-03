A SÁBADO na Ucrânia. Roman e a família escaparam de Irpin horas antes de ataque

Roman Treydin, de 44 anos, sente-se um privilegiado. Conseguiu fugir de Irpin, uma das cidades mais bombardeadas pelas tropas russas. Nos arredores de Kiev, fica separada do caminho rumo à capital por um rio. A ponte que ligava as margens foi quase toda destruída pelos soldados ucranianos numa tentativa de travar os avanços russos mas ainda é procurada pelos civis que fogem à guerra. No domingo, 6 de março, foi atingida por um morteiro russo e morreram várias pessoas.