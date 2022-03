Guerra na Ucrânia. Corredor humanitário em Sumy está a funcionar

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Oleksiy Kuleba, avança que, até às 9h30 em Kiev (7h30 em Lisboa), trinta minutos após a abertura dos corredores humanitários, mais de 150 pessoas estavam a ser retiradas.



A humanitarian corridor to evacuate civilians, including foreign students, from Sumy to Poltava has been agreed today. We call on Russia to uphold its ceasefire commitment, to refrain from activities that endanger the lives of people and to allow the delivery of humanitarian aid. pic.twitter.com/W6ArLPKtBq