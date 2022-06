'A Europa é boa, mas a Ucrânia é casa': o que leva uma família a voltar a uma zona de guerra?

Roman Treydin considera-se um homem de sorte. A casa que tinha construído para a sua família sobreviveu aos bombardeamentos russos. Já a vivenda do seu vizinho foi completamente arrasada por um rocket russo. O técnico informático está de volta a Irpin e trouxe consigo os dois filhos e a mulher, prontos para recomeçarem a sua vida na Ucrânia, mas com a consciência de que terá de ter sempre um plano B. Esta é a sua nova vida: a de um "novo-nómada", com uma mochila sempre pronta para fugir no caso de os russos voltarem.