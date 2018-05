"Não sou nenhum violador, nem abusador, não odeio as mulheres e não cuspo fogo pela boca". Estas foram as declarações feitas por um dos cinco elementos do grupo apelidado La Manada, condenados por abuso sexual de uma jovem de 18 anos durante as festas espanholas de San Fermín, em 2016. Antonio Miguel Guerrero, agente da Guardia Civil de 28 anos, condenado a nove anos de prisão, quis quebrar o silêncio e enviou uma carta a um jornal espanhol.

"Depois de 22 meses na prisão e de tudo o que aconteceu, decidi quebrar o meu silêncio. Sou Antonio Manuel, um membro da já conhecida ‘Manada’", começou por escrever o polícia, preso desde Julho de 2016. Guerrero foi condenado ainda a uma indemnização de 50 mil euros, assim como os restantes quatro elementos do grupo. Os juízes entenderam que não se tratou de violação, mas sim de abuso sexual, justificando-se assim as penas mais leves. O agente da Guardia Civil foi ainda condenado por furto, por ter retirado o telemóvel à rapariga.

Na carta enviada ao jornal La Tribuna de Cartagena, Antonio Guerrero refere-se à jovem como "vítima" utilizando o recurso a aspas, tal como na palavra "violadores".

"A violação grupal com penetração vaginal e anal que não provocou nenhum tipo de lesão ou a estranha agressão sexual em que a ‘vítima’ com os ‘violadores’ procuram um hotel, gravam tudo e, não satisfeitos com isso, apresentam a gravação como prova", disse.

"Com o passar dos meses chegou o tão esperado julgamento e com ele os primeiros problemas. ‘Não é não’, mas agora parece que a rapariga diz que em nenhum momento disse que não. Bom, muda-se o slogan e não há problema: ‘Se não digo que sim é porque não’. Resolvido. ‘Eu sim acredito em ti, irmã’", ironizou o polícia.

"Uma dúvida. Esclarece-nos, eram 4 ou cinco? Esclarece-nos, entraste à força ou para fumar um charro? Se estás incomodada, porque é que beijaste um no portão? Como podemos justificar a masturbação que protagonizas no vídeo? A sério que alguém acredita que quando tens o pénis na mão foi porque tropeçaste e te agarraste para não cair? É grotesco, eu não acho credível", escreveu Guerrero.

"Não sou nenhum violador nem abusador, não odeio as mulheres e não cuspo fogo pela boca. Amanhã pode acontecer ao teu irmão, ao teu pai, ao teu filho ou a ti mesmo e aí vais arrepender-te de ter apoiado #yositecreo", afirmou, referindo-se ao movimento de apoio à jovem que foi criado nas redes sociais.

"Após cinco meses de deliberação, chegou a sentença e como se do discurso de Natal do Rei se tratasse, transmitem-no em todas as televisões, em directo e para espanto de toda a Espanha, os três magistrados absolvem de agressão sexual. Será que nenhum dos magistrados vê televisão? Nenhum tem redes sociais? Nenhum leu os artigos do jornal El Español?", questionou o polícia.

"A todas estas pessoas posso garantir que, a pelo menos a um dos três magistrados, importa-lhe bastante pouco o que se diz na televisão e nas redes sociais. São juízes e a sua missão é transmitir justiça, não caçar bruxas", criticou, acrescentando que as mesmas pessoas que pedem penas mais pesadas para o grupo La Manada são as mesmas que defendem "uma segunda oportunidade" para Ana Julia Quezada e ‘El Chicle’.

"Ainda confio na justiça e na sua independência", concluiu.