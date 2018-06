Um tribunal da região de Navarra decretou liberdade condicional para os cinco membros condenados por crimes de abuso sexual a uma jovem durante as festas de São Firmino, em Pamplona, no ano de 2016. O grupo, conhecido por La Manada, vai pagar uma caução no valor de seis mil euros, avança o El País.





Esta decisão parte do recurso da sentença divulgada em Abril deste ano, cinco meses depois da realização do julgamento que os condenou a nove anos de prisão - dois deles cumpridos entretanto. Na altura, o veredicto causou indignação em Espanha, desencadeando protestos por os elementos de La Manada terem sido sentenciados pelos crimes de abuso sexual, em vez do crime de violação.O jornal espanhol avança ainda que o tribunal que concedeu a liberdade condicional aos cinco homens é o mesmo que os tinha condenado a pena de prisão e a medida foi aprovada por dois votos contra um. As razões indicadas foi a inexistência de risco de fuga ou continuação de actividade criminosa. Com esta decisão, os detidos poderão abandonar a prisão de imediato.

Os cinco indivíduos, com idades compreendidas entre 24 e 27 anos e naturais de Sevilha, foram detidos a 7 de Julho de 2016 e presos horas depois do crime ter sido cometido. Três dos elementos de La Manada tinham cadastro criminal.