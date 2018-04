Os cinco membros do grupo La Manada foram esta quinta-feira condenados a nove anos de prisão e a cinco anos de liberdade condicional por abuso sexual de uma jovem nas festas de San Fermin, em Pamplona, Espanha. Segundo o El País, que acompanhou a leitura da sentença, os homens, acusados de violação colectiva, foram condenados por "abuso sexual continuado" mas não por violação.

Os homens terão ainda que pagar uma indemnização conjunta de 50 mil euros à vítima.

Em prisão preventiva desde Julho de 2016, os cinco homens – José Angel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero – enfrentavam uma pena de até 22 anos de prisão. Nem os acusados nem a vítima estiveram presentes na leitura da sentença, refere o jornal espanhol.

Na madrugada de 7 de Julho de 2016, uma jovem de 19 anos foi alvo de uma violação colectiva nas festas de San Fermin, em Pamplona.

O grupo de cinco homens, de Sevilha, que se autodenomina de La Manada, cruzou-se com uma jovem durante as festas. Segundo os relatos da vítima, o grupo violou-a, enquanto gravou o crime com telemóveis.

Entre os cinco envolvidos, está um militar e um guarda civil. Para cada um deles, o Ministério Público espanhol pedia 22 anos de prisão.

O caso começou a ser julgado, na Audiencia de Navarra, em Novembro do ano passado.

Numa das sessões do julgamento, os vídeos registados pelos homens durante as agressões foram exibidos. No final de sessão, em declarações aos jornalistas, o advogado da vítima, Carlos Bacaicoa, afirmou: "Só posso dizer que os vídeos são repugnantes".