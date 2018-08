A mãe adoptiva de uma criança etíope que vive em Espanha alega que o ex-marido violou a filha. O tribunal em Fuenlabrada, em Espanha, decidiu que a menina deveria ficar com o pai e que a mãe está a manipular e denegrir a imagem que a criança tem do pai.

A decisão foi tomada no final de Julho deste ano. Mas tudo começou em 2015, quando a mãe reparou nos comportamentos estranhos da rapariga de cinco anos. No processo, a mulher apresentou também declarações dos psicólogos e uma gravação em que a filha relata os actos do homem.

O jornal espanhol La Vanguardia avança que a mulher foi vítima de violência psicológica por parte do marido, e, em Setembro de 2015, iniciou o processo que levou ao divórcio. O pai terá ficado com a guarda da criança. No seguimento do divórcio, foi concedido à mulher um período para visitar a menina, e terá sido nos encontros realizados nos últimos meses que a criança relatou os ataques do pai.

Na segunda-feira, dia 29 de Julho, a criança foi devolvida ao homem, mas a mãe pensa pedir o apoio das autoridades da Etiópia, o país onde ela nasceu.