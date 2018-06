Os cinco membros do grupo La Manada saíram, na sexta-feira, em liberdade após pagarem uma fiança de seis mil euros. A decisão judicial sobre o grupo que foi condenado a nove anos de prisão por ter abusado sexualmente e em grupo de uma jovem durante as festas de San Fermín de 2016 está a causar polémica em Espanha.Segundo o El País, os cinco homens ficam agora obrigados a apresentar-se às autoridades às segundas, quartas e sextas-feiras. Estão ainda proibidos de entrar na comunidade de Madrid - onde mora a vítima - e não podem sair de Espanha sem autorização judicial.O caso gerou controvérsia em Espanha, tendo milhares de pessoas saído à rua nas principais cidades espanholas para se manifestarem contra a libertação dos homens. A condenação por abuso sexual e não por violação indignou o país e os cânticos repetem-se. "Não é abuso, é violação"; "A minha vida tem valor" e "Escuta, irmã, esta é a tua manada", são alguns dos cânticos entoados durante as manifestações.O grupo La Manada estava detido desde Julho de 2016. Entre os argumentos do tribunal a favor da sua libertação está a perda do anonimato dos condenados, o que, no entender dos magistrados, torna "impensável" o risco de reincidirem no mesmo crime.Na decisão judicial, tornada pública na sexta-feira, referiam-se ainda as "extraordinárias dificuldades" que estes homens vão enfrentar para ter uma vida social normal, explica o jornal espanhol.