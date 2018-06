Os membros do grupo conhecido por La Manada poderão cobrar durante 18 meses um subsídio especial de 430 euros mensais por terem estado privados de liberdade mais de seis meses. A informação foi avançada por Carmen García Rivero, porta-voz do Serviço de Orientação e Assistência Jurídica Penitenciária do Colégio de Advogados de Sevilha, após um tribunal da região de Navarra ter decretado liberdade condicional para os cinco membros condenados por crimes de abuso sexual a uma jovem durante as festas de São Firmino, em Pamplona, no ano de 2016.

Dos cinco membros do grupo, pelo menos três podem pedir este subsídio de 430 euros, uma vez que estão inscritos no registo do Serviço Público de Emprego espanhol: José Ángel Prenda Martínez, sem qualquer trabalho desde 2013 e sem estudos superiores; Ángel Boza Florido, que antes de ser detido por abusar sexualmente uma jovem em Madrid já tinha antecedentes por roubo com recurso à força; e Jesús Escudero Domínguez, que trabalhava num cabeleireiro no momento em que foi detido pela suspeita de delito sexual. Os outros dois – o militar Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena e o guarda civil Antonio Manuel Guerrero Escudero - estão a receber apenas uma percentagem deste valor, ainda que suspensos das suas profissões.

O subsídio de desemprego é suspenso para os indivíduos a cumprir pena de prisão, a menos que tenham responsabilidades familiares. No entanto, para aqueles que estejam sob custódia policial e enquanto não houver uma decisão judicial - no caso de La Manada, esta ocorreu em Abril de 2018, embora já tenha havido recurso -, não poderá haver suspensão dos benefícios ao acusado. Ao saírem da prisão, os acusados devem depois escolher entre os 430 euros que o Serviço de Emprego Público espanhol oferece, ou o subsídio de desemprego. Segundo Carmen García Rivero, quando esta situação ocorre, a maioria opta pelo subsídio porque dura 18 meses.

De acordo com o Ministério do Trabalho, quem esteve em prisão condicional durante um período de mais de 181 dias e saiu em liberdade pode solicitar uma prestação sempre que não tenha rendimentos nem trabalho.

Os cinco indivíduos, com idades compreendidas entre 24 e 27 anos e naturais de Sevilha, foram detidos a 7 de Julho de 2016 e presos horas depois do crime ter sido cometido. Três dos elementos de La Manada tinham cadastro criminal.