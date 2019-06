O Supremo Tribunal espanhol agravou esta sexta-feira a pena dos cinco homens que em 2016 atacaram uma jovem nas festas de São Firmino, em Pamplona. Após uma audiência pública, onde foram apresentados os recursos da acusação e da defesa, o tribunal condenou os membros do grupo La Manada a 15 anos de prisão por agressão sexual, sentença que revoga as decisões de dois tribunais de Navarra que tinham condenado os homens por abuso sexual.Todos os membros do grupo foram já detidos esta sexta-feira, de acordo com fontes policiais citadas pelo El País. A decisão do Supremo implicava que os condenados se entregassem às autoridades nos próximos dias.O Supremo Tribunal classificou os feitos como um delito de agressão sexual, considerando que os acusados intimidaram a vítima para a forçar a manter relações sexuais. Agravou assim a pena de prisão de cada um dos acusados de nove para 15 anos, sendo que um dos membros do grupo foi condenado a mais dois anos por roubo com intimidação do telemóvel da vítima.

A jovem, na altura com 18 anos, foi violada nas festas de São Firmino. Os elementos do grupo – depois de dois anos em prisão preventiva –, foram condenados em dezembro de 2018 por abuso sexual e não por violação, altura em que foram apresentados recursos. Saíram, há um ano, em liberdade condicional após pagarem uma fiança de seis mil euros. A jovem irá receber uma indemnização de 100 mil euros.