Uma rapariga na Índia foi violada em dias consecutivos por dois diferentes grupos de homens. O jornal britânico Metro indica que a jovem de 14 anos foi persuadida a abandonar a sua casa no dia 6 de Julho por um homem de 22 anos. Este levou-a de mota até à casa de outro agressor, com 24 anos, e alegadamente violaram a menor.

Os homens mantiveram-na refém durante a noite, antes de a deixarem ir no dia seguinte. Quando a libertaram, a jovem foi apanhada por outro gangue de 3 homens que a levaram para a mesma casa e também a violaram.

Os pais da rapariga alertaram as autoridades após a filha não ter chegado a casa no dia 6. A polícia encontrou-a "desorientada" no dia 8. Ao descobrirem o que aconteceu, procuraram e conseguiram deter os homens. Os cinco detidos foram acusados de violação, intimidação, rapto e abuso a uma menor. A investigação ainda está a decorrer.