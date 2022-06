A América do Sul está a virar à esquerda?

Gustavo Petro ganhou na Colômbia, depois de Gabriel Boric ter vencido o Chile em março e Pedro Castillo ter chegado ao poder no Peru em julho de 2021. Lula pode ser o próximo líder de esquerda a governar. Mas o que é que isso significa para a América do Sul?

Marta Martin, membro do comité central do Partido Comunista Espanhol (PCE), está em Bogotá como observadora internacional das eleições que Gustavo Petro venceu este domingo na Colômbia. Um dia depois da vitória, Marta descreve à SÁBADO o clima "festivo" que sente nas ruas de uma capital que amanheceu com um presidente que conquistou os eleitores prometendo o fim da exploração de petróleo, universidades gratuitas, pensões para donas de casa e pleno emprego com o Estado como empregador de último recurso.