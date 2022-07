Brasil: Apoiante de Lula da Silva morto por bolsonarista no dia de anos

Um apoiante do atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro e outro homem, simpatizante do candidato Lula da Silva, envolveram-se numa troca de tiros que resultou na morte do apoiante de Lula. Marcelo Arruda foi atingido durante a sua festa de celebração dos 50 anos, cujo tema era o Partido dos Trabalhadores e as eleições presidenciais. Depois de ter sido baleado três vezes, ainda conseguiu reagir e disparar contra o agressor. O tiroteio deu-se em Foz do Iguaçu.