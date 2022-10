Bolsonaro vs Lula da Silva: o que esperar na segunda volta?

No Brasil, a luta entre o atual e o antigo presidente ainda não chegou ao fim. A 30 de outubro, os brasileiros voltam às urnas para decidir quem será o próximo líder do país e, se as dúvidas sobre o nome vencedor na segunda volta são muitas, certo é que - quem quer que fique no lugar - terá grandes desafios pela frente perante a crise internacional e nacional.