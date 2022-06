Este fim-de-semana vários membros da Univaja reuniram-se num protesto onde acusam o governo de os ter "abandonado e marginalizado". Desde que Bolsonaro chegou ao poder que a violência contra as tribos tem aumentado.

A revolta das tribos no Brasil contra Bolsonaro

A violência contra as tribos brasileiras, os assassinatos e a invasão dos seus territórios praticamente duplicou nos primeiros anos do governo de Bolsonaro, de acordo com o Conselho Missionário dos Povos Indígenas (CIMI).