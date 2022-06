Enviar imigrantes ilegais para países terceiros? Conheça os países que aplicam esta regra

Durante a semana passada o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) impediu o primeiro voo com imigrantes ilegais de partir do Reino Unido para o Ruanda, em África, e todos os passageiros foram retirados do avião. O tribunal de direitos humanos de Estrasburgo, parte do Conselho da Europa, decidiu que existia "um risco real de danos irreversíveis" para os passageiros.