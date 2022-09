Presidente brasileiro foi a Londres para marcar presença no funeral de Isabel II. Contudo, foi criticado pelo seu adversário por ter feito campanha eleitoral.

Comícios e vídeos sobre gasolina: o que fez Bolsonaro no Reino Unido

Jair Bolsonaro foi a Londres para assistir ao funeral da rainha Isabel II, que ocorreu esta segunda-feira, 19. Porém, foi criticado por ter feito campanha para as eleições presidenciais, que se verificam no Brasil no dia 2 de outubro (primeira volta).